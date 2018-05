51 embert mészároltak le Nigériában

Marhatolvajok támadták meg a lakosokat Nigéria Kaduna államában egy Gwaska nevű faluban. Szombat délután tüzet nyitottak a falura, a családok erre menekülni kezdtek, többen épp a fegyveresek felé. 51 embert, köztük gyerekeket mészároltak le, majd felégették a falu házait. Több holttestet meg is csonkítottak.

A környéken élők felhívást intéztek Muhammadu Buhari elnökhöz és a nigériai kormányhoz, kérve, hogy vezényeljen katonákat és rendőröket a védtelen falvak megsegítésére.

Gwaska falut leginkább egy marhatolvajokból verbuválódott banditacsoport sanyargatja, a település még egy fegyveres önvédelmi egységet is felállított, mert annyiszor támadtak már rájuk. Most az 51 halott közt ott vannak az önvédelmi egység tagjai is. (BBC)