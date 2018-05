Boldog anyák napját, édesanyám!

Május első vasárnapján köszöntök minden anyát a világban! A hirtelen jött nyárban a múlt héten már bőszen virágzott az orgona, de van remény, hogy még nem virágzott el, így tovább élő hagyományként van alkalom a közterületről is elérhető bokrok letarolására az ünnep örömére.

Az időjárás is kegyes az ünneppel: meleg lesz, de nem olyan észbontóan eszetlenül meleg, mint az elmúlt napokban. Az előrejelzések szerint a hőmérséklet 30 fok alatt csúcsosul. A déli melegben enyhülést hozhat az északi, északkeleti szél, mely a Zempléni-hegységben akár viharos széllökésekké is fokozódhat. A szélen kívül a kevéske gomolyfelhő is enyhülést hozhat, de záporokra csak elvétve számíthatunk, leginkább a legmelegebb, dél-keleti részeken.

Becsüljük meg ezt, hétfőn még a maihoz hasonló idő várható, a hét hátralevő részében viszont elkezdődik a zivataros május a délutáni zuhékkal.