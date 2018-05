Védőőrizetben tudtak csak távozni a DVTK játékosai a stadionavatóról

A piros székek beszerelése remek optikai trükk, de a felvételt alaposabban tanulmányozva látható, hogy még az avatóra se tudták megtölteni az új miskolci stadiont. Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Hálátlan népség a futballszurkolóké. Szombaton avatták a Diósgyőr milliárdokba kerülő új stadionját, a miskolci szurkolók hosszú hónapok óta először láthatták hazai pályán játszani a csapatukat. Erre ahelyett, hogy a könnyekig meghatódtak volna, a meccs végén több tucatnyian hangosan tüntettek a saját csapatuk ellen, amely még a stadionavatón is képes volt vereséget szenvedni.

Ráadásul attól a Mezőkövesdtől, amivel a DVTK nagy harcban van a kiesés elkerüléséért. Hat pontos meccs volt, ahogy mondani szokás, de a Diósgyőr nem tudott élni a lehetőséggel. Az egy gólos vereség azt is jelenti, hogy a Mezőkövesd - a Vasas és a Balmazújváros botlásának is köszönhetően - elmozdult az utolsó helyről a bajnokságban, és még a DVTK-t is maga mögé utasította.

Az NSO videója szerint a meccs után több tucatnyi dühös szurkoló gyülekezett a stadion zárt parkolójánál, így a DVTK focistái végül rendezők sorfala között tudták csak elhagyni új stadionjukat.