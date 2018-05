Hafthor Bjornsson Fotó: Andrey Telichev/Sputnik

A sorozatban Gregor Cleganet, vagyis a Hegyet alakító Hafthor Julius Bjornsson vasárnap megnyerte a Világ legerősebb embere versenyt a Fülöp-szigeteken, szóval tényleg ő a világ legerősebb embere.



A 29 éves Bjornsson rendszeresen részt vesz a versenyeken, volt már harmadik, második, de most sikerült először nyernie. „Ez a szenvedélyem, és arról álmodtam, hogy én leszek a világ legerősebb embere” -mondta még két éve, és most be is jött neki. (New York Times).