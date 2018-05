A Guns N’ Roses a rasszistának és homofóbnak tartott dala nélkül adja ki újra az Appetite for Destruction összkiadását

Újra megjelenti egyik legismertebb lemezét a Guns N’ Roses, az 1987-es Appetite for Destructiont a kísérő kislemezekkel együtt adják ki, díszkiadásban, ugyanakkor kurtított formában: az One in a Million című dal nélkül.

A zenekar nem kommentálta a döntést, de egybehangzó vélekedések szerint a szövege miatt nem rakják rá a dalt újra a lemezre, mivel az rasszista és homofób sorokat is tartalmazott.

Az ötlemezes kiadáson 73 szám fog szerepelni, köztük számos kiadatlan felvétel is a legismertebb albumuk keletkezésének időszakából. Az 1988-as ‘G N’ R Lies’ című kislemezük összes számát is szerepeltetik majd a gyűjteményben, kivéve az One In a Milliont. A kislemezből több mint ötmillió példány fogyott el a megjelenésekor, és a szám szövegében niggerezés mellett olyan sorok szerepelnek, minthogy

Immigrants and faggots

They make no sense to me

They come to our country

And think they’ll do as they please

Like start some mini-Iran

Or spread some fucking disease

And they talk so many goddamn ways

It’s all Greek to me

A dalt már megjelenésekor sok kritika érte. Axl Rose akkor azt magyarázta, hogy a szöveget többek között Los Angeles-i fekete csalók esete inspirálták, és azon is háborgott, hogy a feketék miért nevezhetik egymást niggernek, míg a fehérek ezt miért nem tehetik meg a feketékkel, és hogy amúgy sem szereti, ha bárki korlátokat szab a számára. Majd hozzátette, hogy a nigger nem is feltétlen kell feketét jelentsen, hanem inkább valaki olyasvalakit, aki gondokat okoz az életedben. 1992-ben még annyit tett hozzá, hogy a szám születésekor kifejezetten dühös volt pár feketére, akik megpróbálták kirabolni, ugyanakkor nem akarta általában sértegetni a feketéket.

A bevándorlókkal kapcsolatos sorokról akkor azt mondta, hogy egy csomó ember érkezik hozzájuk másik országokból, akik aztán munkát szereznek a kisboltokban és a benzinkutakon, és úgy kezelnek téged, mintha nem tartoznál ide. A buzizásról pedig annyit mondott, hogy homoszexuálisokkal szembeni pár nagyon rossz élmény táplálta, szóba került egy nemi erőszak kísérlete is.

A Guardian cikke szerint Elton John egy 2017-es interjújában megvédte Axl-t, és szerinte soha az életbe nem feltételezné róla, hogy homofób lenne. (Guardian)