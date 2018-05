Boris Johnson frontális támadást indított Theresa May ellen

A héten újabb front nyílik az amúgy is nehezen áttekinthető brit belpolitikai térben: Boris Johnson külügyminiszter frontális támadást indíthat Theresa May miniszterelnök ellen. A téma természetesen a brexit, illetve hogy az ország hogyan kötődjön a szakítás után az EU vámuniójához.

A kemény brexites álláspont szerint természetesen sehogy, Johnson Washingtonból adott interjút a Daily Mailnek, és többek között őrültnek nevezte May javaslatát, mely fenntartaná a vámunió egy formáját.

A kilépési törvénytervezetet jelenleg tárgyaló felső kamara, a Lordok Háza a minap beillesztett a tervezetbe egy olyan módosító záradékot, amely szerint Nagy-Britanniának vámunióra kell törekednie az EU-val a kilépés után is. E felsőházi döntés önmagában még nem ró jogi kötelmet a kormányra, de egyre több jel utal arra, hogy az alsóházban is többségbe kerülhetnek a vámunió valamilyen formájának fenntartását pártoló képviselők, és ebben az esetben a kezdeményezés akár a kilépési törvény kötelező erejű cikkelyévé válhat.

Johnson szerint az eddig felmerült javaslat óriási bürokráciával járna együtt. Felmerült például javaslatként, hogy az ország beszedné a vámtételeket az importcikkek nyomán az EU részére, és ha végül az adott áru Nagy-Britanniában marad, akkor visszafizetnék azokat. De a Jacob Rees-Mogg vezette EU-szkeptikus konzervatív tábornak alapvető problémáik is vannak bármiféle vámuniós tárgyalással kapcsolatban: szerintük ha Nagy-Britannia az EU-tagság megszűnése után is fenntartana valamely vámuniós jellegű partneri viszonyt az EU-val, azzal lehetetlenné válna a kereskedelemszabályozási autonómia és a független brit kereskedelempolitika megteremtése.

Johnson interjújából mindenesetre ez lett ma reggelre:

Az interjúban amúgy gyakorlatilag azzal fenyegette meg a miniszterelnököt, hogy az EU-népszavazás eredményét árulná el, ha vámuniós egyezségre törekedne. Johnsonnak korábban is voltak kemény kiállásai a teljes érvényű kilépés mellett, de ennyire nyíltan talán még sosem fenyegette szakítással a saját kormányát.

A Politico elemzése szerint hasonló viták és fenyegetőzések zajlottak az elmúlt hetekben is a brit kormány környékén, csak ezek még a színfalak mögött történtek. Most azonban a nyilvánosság előtt lehet majd követni ezeket az összecsapásokat. Johnson állítólag már tavaly december óta mondja ismerőseinek, hogy nagyon aggasztja, amilyen irányba mennek a dolgok a brexittel, de most fordult elő először, hogy nyilvánosság előtt kritizálja a miniszterelnököt.

A brit kormány legközelebb épp kedd délelőtt ülésezik, és ugyan a brexit most nem lett volna napirenden, nehéz elképzelni, hogy a reggeli címlapok ne legyenek hatással a kabinetülésre.

Egyelőre nehéz látni, hogy May hogyan fog reagálni: eleve több vámuniós javaslat van még napirenden, és a kormány még hivatalosan nem foglalt állást a kérdésben. A Politico elemzése szerint ha May nem akarja, hogy Johnson kiszálljon a kormányból, kompromisszumra kell törekedjen, ez azonban közel sem könnyű feladat. A most kritizált javaslatot például több hónapnyi munkával rakták össze külső szakértők bevonásával, nehezen elképzelhető, hogy ezt pár nap alatt sikerül úgy átgyúrni, hogy az mindenkinek megfeleljen.

Brexit-ügyben csütörtökön ül majd össze a kormány, ugyanakkor elvileg a vámunió kérdése nem lesz napirenden a héten. Az Express című lap közben arról írt, hogy keményen brexitpárti konzervatívok hajlandóak harcot indítani May elmozdításáért is, ha úgy látják, hogy nincs más út.