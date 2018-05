Ez itt Amerika, megyünk a buliba - aztán tarkón lövik a gitáros srácot

Az elmúlt napokban sok helyen leírták, hogy Donald Gloverben van valami zseniszerű. Többek között akkor szokta ezt érezni a közönség, ha valaki sok különböző területen tud nagyot gurítani, ami rá biztosan igaz:

színészként is egyre befutottabb, az új Star Wars-történetben például ő játssza Lando Calrissant;



alkotóként és rendezőként jegyzi az Atlanta című sikersorozatot, amiért Golden Globe-ot és Emmy-t is kapott;



komikusként járja a nagy tévéshow-kat



és emellett van egy régóta nagy feltűnést keltő zenei karrierje, Childish Gambino néven.



Három napja rukkolt elő This is America című új számával és a hozzá tartozó klippel, és azóta nem csak az van, hogy 40 millió lejátszással ez most a 6. legfelkapottabb videó a YouTube-on, hanem szokatlan módon a kommentelőktől a nagy világlapokig mindenki próbálja megfejteni, hogy mi a bánat történik itt.

A Washington Post például jelenetről jelenetre elemzi a videót, a Guardian pedig a legfontosabb elméleteket szedte össze róla. Ez a heves érdeklődés nyilván annak köszönhető, hogy a popiparban ritka összetettségű klipről van szó, ami ráadásul több irányba is provokál.

Ami egyből látszik, hogy itt a feketék elleni rendőri erőszak, illetve úgy általában a fegyveres erőszak áll a középpontban, két nagyon forró téma. Ugyanakkor arra is többen figyelmeztettek, hogy Glover a maga erőteljes mimikájával és mozdulataival a fekete sztereotípiákat figurázza ki. Vagyis azt, amit a feketéktől elvár a többségi társadalom és amire sokan közülük rá is játszanak: az éneklés, a tánc, a spirituális kórusok. A klip egyik legerősebb megoldása, hogy ezek a zenés-táncos jelenetek ugyanúgy elvonják a háttérben látható zavargásokról a figyelmet, mint a való életben.

De nem elemzem tovább, csak még annyit, hogy állítólag egy snitt az egész klip.