Miután szülei aláírták a papírt a szervei adományozásáról, magához tért az alabamai tinédzser

A 13 éves Trenton McKinley súlyos agykárosodást szenvedett, amikor egy utánfutó, amin utazott, felborult és a fejére esett egy balesetben. A koponyája hét helyen tört el, a kórházi műtőasztalon pedig 15 percre meghalt, és azt mondták az orvosok, hogy ez után biztos a súlyos és maradandó agykárosodás.

Miután az orvosok közölték a szülőkkel, hogy Trenton szervei 5 gyereket menthetnek meg, a szülők aláírták az adományozásról szóló papírt. Trenton ezután azonban magához tért, azóta pedig lassan, de biztosan javul az állapota. Az orvosok csodának tartják a dolgot.

A fiú azt mondja, a baleset után semmire nem emlékszik, csak arra, hogy egy nyílt mezőn sétál egyenesen, és hogy szerinte ez a Mennyország lehetett, nincs rá semmilyen más magyarázat.

Trenton nemcsak beszél, de jár, matekfeladatokat old meg, és a Facebookra feltött videók szerint még kosárra is dob.

A fiúnak persze továbbra is orvosi kezelése van szüksége, gyakran vannak fájdalmas rohamai, és a koponyáját is össze kell illeszteni. Az orvosi kezelés finanszírozása érdekében a család gyűjtőakciót indított a Facebookon, de az eredetileg célként megjelölt 4000 dollárnak már a négyszerese folyt be.