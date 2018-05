Nőket bántalmazhatott a New York-i főügyész

Eric Schneiderman New York-i főügyész benyújtotta a lemondását, miután a New Yorker publikált egy cikket, amiben négy nő is arról vall, hogy a férfi megütötte őket. Közülük ketten Schneiderman korábbi barátnői voltak.

A főügyész, aki egyébként a nők elleni zaklatások miatt tiltakozó #MeToo mozgalom hangos támogatója, vitatja a vádakat, de miután Andrew Cuomo, New York állam kormányzója is erre szólította fel, benyújtotta a lemondását.

Eric Schneiderman volt az, aki főügyészként vádat emelt Harvey Weinstein ellen is, miután kiderült, hogy a producer rengeteg nőt szexuálisan zaklatott. (BBC)