Félmillió dollárt kapott Trump ügyvédje egy szankcionált orosz oligarcha pénzét kezelő alaptól

Gyanús forrásokból érkeztek pénzek Michael D. Cohen, Donald Trump személyi ügyvédje tanácsadócégéhez, az Essential Consultants LLC-hez, derült ki banki forrásokból, amiket a New York Times függetlenül is meg tudott erősíteni. Cohen az, aki 2016-ban, az elnökválasztási kampány hajrájában 130 ezer dollár hallgatási pénzt fizetett Stephanie Cliffordnak, vagyis Stormy Daniels pornószínésznőnek, hogy az ne beszéljen afférjáról Donald Trumppal.

A pénzügyi tranzakciók bizonyítékait Clifford ügyvédje, Michael Avenatti szerezte meg és hozta elsőként nyilvánosságra, de a New York Times tőle függetlenül is megerősítette hitelességüket. A hétoldalnyi dokumentumból kiderül, hogy Cohen cége

orosz oligarcháktól és az amerikai kormánytól megbízásokat, vagy hatósági engedélyeket váró cégektől kapott "tanácsadási" megbízásokat.

2017 folyamán például félmillió dollárnyi pénz folyt be a Colombus Nova nevű New York-i befektetőcégtől, aminek a legnagyobb ügyfele egy Viktor Vekszelberg ellenőrzése alatt álló cég. Vekszelberg a magyar olvasóknak is ismerős lehet, ő volt a közvetítő az orosz és a magyar állam között a moszkvai magyar nagykövetség eladásában. Az üzlet elég előnytelen volt a magyar államnak, Vekszelberg közvetítőként 21 millió dollárért vette meg a piacon 50 milliósra értékelt épületet a magyar államtól, hogy aztán azonnal 116 millió dollárért adja tovább az orosz államnak.

Vekszelberg a Renova Group cégcsoporton át fektetett a Colombus Novába. Az Egyesült Államok idén áprilisban Vekszelberget és a Renova Groupot is szankciókkal sújtotta a 2016-os elnökválasztásba való orosz beavatkozás miatt.

A Colombus Nova hivatalos reakciójában tagadta, hogy Vekszelberg utasítására fizettek volna félmillió dollárt Cohennek, azt állítják, hogy a befektetőcég maga bérelte fel Cohent "üzleti tanácsadóként".

Vekszelberg és unokatestvére, a Colombus Nova amerikai vezérigazgatója, Andrew Intrater amúgy negyedmillió dollárral támogatták Trump beiktatási buliját, amin Vekszelberg személyesen is részt vett.

Cohen más, amerikai üzletekben érdekelt cégek figyelmét is felkeltette. A Novartis gyógyszeripari óriás négy hónapon át havi 99980 dollárt utalt az Essentials Consultantsnak. A Cég vezérigazgatója januárban személyesen is találkozhatott Trumppal. A Novartis 2017-ben összesen tízmillió dollárt költött lobbizásra Washingtonban, ami érthető befektetés egy olyan cégtől, melynek nyeresége nagyban múlik az amerikai szabályozó hatóságok jóindulatától.

Ahogy az AT&T és a Time Warner tervezett mergere is nagyban múlhat az amerikai szabályozóhatóságok jóindulatán. Az amerikai távközlési cég 2017 októbere és 2018 januárja között négy részletben 200000 dollárt fizetett Cohen tanácsadócégének. A Korea Aerospace Industries, amely a Lockheed Martinnal közösen az amerikai légierőnek akarna több milliárd dollárért gyakorlógépeket szállítani, 150 ezer dollárt fizetett Cohen cégének tanácsadásra.

A legérdekesebb csavar a történetben, hogy Michael Cohen ezt a cégét 2016 őszén, két héttel azelőtt jegyeztette be az amerikai offshore-paradicsomban, Delaware-ben, hogy kifizette volna Stephanie Cliffordnak a hallgatási pénzt. Vagyis nagyon úgy tűnik, hogy a céget alapvetően ennek a kifizetésnek az elrejtésére hozták létre, csak aztán Cohen másra is használni kezdte. (Via The New York Times)