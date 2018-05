Ha legalizáljátok a marihuánát, meg kell ölnünk a kutyáinkat, fenyegetőznek az illinois-i rendőrök

Az illinois-i rendőrség kutyakiképző központjának igazgatója szerint a marihuána legalizációja esetén el kéne altatni egy csomó drogkereső kutyájukat. Illinois-ban 275 kiképzett drogkereső kutya szolgál a rendőrségnél. Chad Larner, a kutyakiképző központ vezetője szerint a lecserélésük több millió dollárba kerülne, az átképzésük pedig "szélsőséges állatkínzás" volna.

Egy kutyás rendőr, Steve Petrilli szerint a kutyákat öt különböző illat kiszagolására képezték ki. "Ha egyszer erre vannak programozva, már nehéz átprogramozni őket" - állítja.

A legalizációt támogatók némi szkepszissel fogadták mindezt. Egyrészt nem arról van szó, hogy a jövőben bárki akármennyi füvet tarthatna magánál, vagyis a legálisan tartható 30 gramm felett még mindig büntetendő lenne a marihuána birtoklása, vagyis még marihuánakereső kutyákra is szükség lehet. Másrészt azokban az államokban, ahol már legalizálták a marihuánát, meg tudták oldani a kutyák átképzését. (Via The Week)