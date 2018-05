Hogy, hogy nem, nem sült el jól a teheráni promóciós álterrortámadás

Ebrahim Haramikia, a rezsim által is kedvelt rendező átveszi a legjobb rendezésért járó díjat a 36. Fadzsr Nemzetközi Filmfesztiválon a Damascus Time című filmjéért. Fotó: Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency

Az eredeti terv még viszonylag ártatlan volt. A Damascus Time című új, egy Szíriában elrabolt apa és fia viszontagságairól szóló film promóciós kampánya részeként ISIS-es terroristáknak öltözött színészekkel lehetett volna fényképezkedni egy teheráni pláza mozijában. A színészek viszont úgy gondolták, csavarnak egyet a történeten, ezért igazinak tűnő, de valójában játékfegyvereket lengetve rontottak be a plázába, egyikük lóháton.

Ugyan voltak, akik vették a poént, és lelkes szelfizésbe kezdtek az "allahu akbart" üvöltözve randalírozó színészekkel, de legalább annyian pánikszerűen menekülni kezdtek. Őket se hibáztatnánk, végül is még egy év se telt el azóta, hogy az ISIS terroristái lerohanták a parlament épületét és Khomeini ajatollah mauzóleumát, közben 12 emberrel végezve.

Az álterrortámadás célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a filmre. Ez végső soron sikerült is, bár nem feltétlenül pozitív előjellel. Akkora lett a botrány, hogy a rendező, Ebrahim Hatamikia nyilvános bocsánatkérésre kényszerült. "Nekem az volt a benyomásom, hogy majd egy vörös szakállas csávóval lehet majd fényképezkedni a pláza előtt. Azt nem képzeltem volna, hogy ló, tömeg és üvöltözés lesz az épületben. Erről nem tudtam" - mondta.

Pedig Hatamikia amúgy a rezsim egyik kedvenc rendezője, a Damascus Time forgatását az iráni Forradalmi Gárda is szponzorálta, az ország külügyminisztere pedig még el is sírta magát a film februári, zárt körű vetítésén, ami után "páratlan remekműnek" nevezte az alkotást. (Via The Washington Post)