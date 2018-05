Izrael elismerte, hogy légicsapást mért egy szír katonai támaszpontra

Elismerte szerdán Izrael, hogy előző nap este hadserege légicsapást mért egy szíriai légi támaszpontra. A támadásban legfrissebb hírek szerint 15-en haltak meg, és nyolcan közülük irániak.

Jiszráel Kac hírszerzési és közlekedési miniszter a Jediót Ahronót című újság honlapján, a yneten jelentette be, hogy az izraeli légierő hajtotta végre a légicsapást.

"Az irániak támadással fenyegettek, és mi ezt meghiúsítottuk" - közölte Kac néhány órával a Damaszkusztól délre történt támadás után. Kac szerint Izrael azt szeretné elérni, az irániak eljussanak arra a stratégiai elhatározásra, hogy kivonulnak Szíriából.

A The Times of Israel arról is beszámolt, hogy a Damaszkusz által azonnal Izraelnek tulajdonított légicsapásban kilenc, Iránhoz köthető fegyveres is életét vesztette. A szíriai belháború eseményeiről kiterjedt aktivistahálózata révén rendszeresen beszámoló Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) később jelentette, hogy 15-re nőtt a halálos áldozatok száma, közöttük azonban legalább nyolc iráni halott van. Damaszkusz szerint viszont a támaszponton csak anyagi károk keletkeztek.

Izrael csaknem egy hónapja is légicsapást hajtott végre a Homsz tartományban található T-4 katonai repülőtér ellen, abban a támadásban hét iráni katona halt meg. Szajed Ali Hamenei iráni legfelsőbb vezető egyik legfőbb tanácsadója akkor jelezte: Izrael felelni fog a támadásért.

Jiszráel Kac beismerése szokatlan, ugyanis Jeruzsálem korábban nem vállalta magára a Szíriában végrehajtott, és a külföldi médiában általában neki tulajdonított szíriai rakétatámadásokat, noha nem is cáfolta, hogy szerepe volt bennük. (MTI)