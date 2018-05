Putyin korbácsos kozák verőemberei biztosítják majd a rendet a focivébén

Lassan úgy néz ki, hogy igazi történelmi esemény lehet az oroszországi foci-vébé, amennyiben a várható hangulat most már az 1936-os berlini olimpiáét idézi. Kiderült például, hogy Moszkvában és Rosztovban egy Központi Kozák Csapatok nevű félkatonai erőszakszervezet tagjai biztosítják majd az utcai rendet.



Fotó: Sergey Pivovarov/Sputnik

Ennek a szervezetnek az emberei is azok között voltak, akik most hétvégén bőrkorbácsokkal és botokkal támadtak rá a Putyin elnöki beiktatása ellen tüntetőkre. Könnyű felismerni őket, ugyanis hagyományos kozák szőrkucsmát viselnek az egyenruhájuk részeként. De maga a korbács és a bot is a hivatalos felszerelésük része.

Az egyik kozák verőember a brutális utcai akció után azt nyilatkozta a Meduzának, hogy

„Bárkit lenyomunk, aki Putyin ellen lázadozik.”

Nem is csoda, hogy a szervezet ilyen hűséges az orosz elnökhöz, hiszen a moszkvai központi lakossági erőszakszervezetet Putyin maga hozta létre azt egy 2007-es elnöki rendelettel, fenntartva magának a jogot, hogy a kiadható legmagasabb rendfokozatot személyesen ő adományozhassa, de a többi tiszti fokozatot is egy elnöki különmegbízott adja.

A KKCS a legfrisebben megalakult az Oroszországban létező 11 hasonló, területi alapon létrejött kozák egyenruhás milícia közül, a többi a kilencvenes évek végén, még Borisz Jelcin elnöksége alatt jött létre. Ezekben az a közös, hogy civilek előtt nyitott egyenruhás szervezetekről van szó, ahol a tagok uniformisban, rangjelzésekkel és olyan hagyományos kozák fegyverekkel parádézhatnak, mint a bőrkorbács, a szablya és a tőr, de vannak, akik lőfegyverrel is járhatnak.

Orosz médiajelentések szerint a KKCS jelenlegi atamánja, vagyis vezetője egy Ivan Mironov nevű egykori FSZB-s csúcsvezető, vagyis orosz titkosszolgálati altábornagy.

A VB kozák önkéntesei. Fotó: Sergey Pivovarov/Sputnik

Az orosz vezetés évek óta előszeretettel alkalmaz kozákokat különféle rendvédelmi és erőszakszervezetekhez illő feladatok elvégézésre. Illetve velük csináltatnak meg olyan erőszakos bűncselekményeket, amik még az orosz rendőrségnek és hadseregnek is kínosak lennének.

Sok helyen rendőrökkel együtt járőröznek vagy illegális bevándorlók után kutatnak. De egyenruhás, civil kozákokat használt a hatalom arra, hogy ha egy galéria vagy színház a hatalomnak nem tetsző műveket mutatott be, legyen, aki megrohanja és feldúlja az adott kulturális intézményt. A félállami kozák milicisták Kelet-Ukrajnában is ott harcoltak a szeparatisták oldalán, és őket szokták bevetni a Kreml kritikusainak nyilvános megfélemlítése végett is. Amikor a Pussy Riot tagjai a 2014-es szocsi téli olimpia helyszínén akartak tiltakozni, a kozákok verték szét őket. Így: