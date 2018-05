Trump pornószínésznős botrányának magyar száláról találgat az amerikai sajtó

Az Egyesült Államokban már hetek óta húzódik a per és az ezzel kapcsolatos botrány Stormy Daniels nyugalmazott pornószínésznő és Donald Trump elnök között. Az ügy egyre bonyolultabb, a lényege annyi, hogy Daniels azt állítja, szexuális kapcsolata volt Trumppal, akkor, amikor az elnöknek már Melania Trump volt a felesége. Trump ezt tagadja, de Daniels és ügyvédje újabb és újabb bizonyítékokkal hozakodik elő, Trump és stábja pedig össze-vissza szerencsétlenkedik.

Úgy tűnik, az elnök az ügyvédjén, Michael Cohenen keresztül fizetett is Daniels hallgatásáért, de kötöttek egy titoktartási szerződést is.

A múlt héten azonban szintet lépett a botrány Daniels ügyvédje, Michael Avenatti ugyanis azzal vádolta Trumpot, hogy - szintén az ügyvédjén keresztül - egy orosz oligarchától kapott pénzzel fizette le a pornószínésznőt.

Ha ez igaz, akkor összeér Trump két legnagyobb botránya: az orosz befolyásszerzés és a Stormy Daniels-ügy.

Stormy Daniels Fotó: JOE RAEDLE/AFP

A vádak bizonyításához Avenatti közzétett egy dokumentumot, ami a Michael Cohen számláira érkező gyanús kifizetéseket tartalmazza. Azóta a tranzakciók közül többet is igazolni tudott a New York Times és más amerikai lapok banki dokumentumok alapján. A kifizetések között szerepel a Putyin-közeli oligarcha, Viktor Vekelszberg 130 ezer dollárja is, ami Avenatti szerint Trump ügyvédjén keresztül Stormy Danielshez jutott.

A pénzmozgások alapján egyébként az a kép rajzolódik ki, mintha Cohen Trump táskás embere lenne, ha valaki akar valamit Trumptól, Cohennek kell pénzt juttatni.

A botránynak azonban váratlanul lett egy magyar szála is: Avenatti felsorolásában a „További kétes pénzügyi tranzakciók” alcímnél szerepel egy magyar cég neve.

A dokumentum szerint a budapesti Kobe Éva Kereskedelmi Kft. kétszer utalt Cohen egyik, a szingapúri DBS Banknál vezetett számlájára összesen 10 980 dollárt.

Avenatti nem tudja eldönteni, hogy a Kobe Éva Kft. mivel foglalkozik, mert a weboldala alapján utazási irodának és rendezvényszervező cégnek tűnik, a cégnyilvántartásokban azonban rendre újság- és papíráru-kiskereskedelmet listáznak a cég főtevékenységeként.



A kft. a cégnyilvántartás alapján családi vállalkozásnak tűnik, a Kobe Éva is csak a cég neve, ilyen nevű tulajdonosa ugyanis nincs a vállalkozásnak, ez a cég vezetőinek nevéből képzett szó. Hogy a majd 3 millió forintnak megfelelő 10 980 dollárt miből termelhették volna ki, arról sincs adat, az Opten szerint ugyanis legutóbb 6 éve volt milliós nagyságrendű az adózott eredményük, igaz, akkor majd 10 millió.

Nem világos az sem, ki lehet az a Vadja vagy Vajda Nikolett, akire Avenatti szerint hivatkozik a kft. az utalásban.

Megkérdeztük a céget arról, hogy mi ez az egész, de azt mondták, semmit nem tudnak a dologról, ugyanis ilyen kifizetés nem történt.

(Részletes írásbeli választ későbbre ígértek, amit ezt megkapjuk, természetesen frissítjük vele a cikket.)

A Kobe Éva Kereskedelmi Kft. a honlapja szerint egyébként Floridába szervez horgásztúrákat és a török befolyás alatt álló bábállamot, az Észak-Ciprusi Török Köztársaságot ajánlja az utazóknak.

Trumpnak Floridában vannak érdekeltségei, például a híres nyaralója, de az földrajzilag eléggé messze van onnan, ahová a magyar cég horgásztúrákat szervez, és más kapcsolatot sem lehet felfedezni Trump és a Kobe Éva Kft. között.

Az amerikai sajtó sem tudott még dűlőre jutni a magyar partnerrel kapcsolatban, a Twitteren többen arról spekulálnak, hogy Budapest autóval vagy vonattal pár órára van csak Prágától, és Prágában Christopher Steele, brit exkém, az MI6 orosz részlegének egykori vezetője szerint 2016-ban volt egy találkozó Michael Cohen és orosz hivatalnokok között. Cohen azonban tagadja, hogy ő valaha is járt volna Prágában.