A jom kippuri háború óta nem mért ilyen komoly csapást Szíriára Izrael

Az első hírekben közöltnél sokkal komolyabb ellencsapást mért Szíriában iráni célpontokra az izraeli hadsereg azután, hogy feltételezésük szerint a történelem során először az iráni fegyveres erők közvetlenül támadtak izraeli célpontokat szerda éjjel.

Az első hírekben még csak az iráni Forradalmi Gárda egy Homszhoz közeli fegyverraktára elleni támadásról volt szó, de a legfrissebb hírek szerint az izraeli hadsereg több tucatnyi, az iráni fegyveres erők által használt bázisra mért rakétacsapást. Az izraeliek szerint szinte minden iráni létesítményt megtámadtak Szíriában.

A Guardian szerint az 1973-as jom kippuri háború óta nem mért ilyen komoly csapást Szíriára Izrael. "Az irániak szinte teljes infrastruktúrájára csapást mértünk Szíriában. Emlékezniük kell a mondásra, hogy ha felettünk esik, akkor rájuk záporozni fog. Remélem, hogy ezt az epizódot lezártuk, és mindenki tanult belőle" - mondta Avigdor Lieberman izraeli védelmi miniszter. Azért azt is hozzátette, hogy Izrael nem szeretne eszkalációt, de "nem hagyjuk, hogy bárki megtámadjon, vagy kiépítse a jövőbeni támadások infrastruktúráját".

A hajnali csapásban Izrael támadta az iráni Kudsz-brigádok logisztikai főhadiszállását, illetve több fegyverraktárát. De csapást mértek a a Golan-fennsíkhoz közeli megfigyelőállásokra és katonai létesítményekre is. Illetve támadták a szír hadsereg légvédelmi létesítményeit is, melyek amúgy rakétákkal próbálták leszedni az izraeli repülőket és rakétákat. (Via The Guardian)