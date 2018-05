A portugál elnök megvétózta a jogi nemváltást egyszerűsítő törvényt

Marcelo Rebelo de Sousa portugál elnök. Fotó: DPI/NurPhoto

Visszaküldte a parlamentnek a nemváltás jogi vonzatait jelentősen megkönnyítő, április 13-án elfogadott törvényt Marcelo Rebelo de Sousa portugál elnök. A törvény szerint, amit a 230 fős parlamentben 109 képviselő szavazatával fogadtak el, a 16 évesnél idősebb portugál állampolgárok orvosi szakvélemény nélkül is kezdeményezhették volna a nemváltás bürokratikus lépéseit, például nevük megváltoztatását a hivatalos irataikon.

De Sousa nem teljes egészében ellenzi az új törvényt, csupán azt szeretné, ha a korhatárt 16-ról 18 évre emelnék, a 18 éven aluliak esetében pedig továbbra is orvosi szakvéleményhez kötnék a jogi procedúra megindítását. Szerinte az orvosi szakvéleményt amúgy is érdemes kikérni, ha valaki később nemváltó műtétet is szeretne magán.

A portugál szabályozás szerint a parlament most az elnök igényeihez igazíthatja a törvényt.

A hatályos szabályozás szerint a nemváltás jogi folyamatának elindításához orvosi szakvélemény kell, és csak 18. életévüket betöltöttek kezdeményezhetik. (Via BBC)