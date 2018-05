Hazaérkezett a három amerikai, akiket Észak-Korea engedett szabadon

Ez a gép szállította haza az Észak-Koreából kiszabadított három koreai-amerikait. A gép helyi idő szerint szerda éjjel 23:54 perckor szállt fel a tokiói Jokota légitámaszpontról. Fotó: Ryohei Miriya/The Yomiuri Shimbun

Csütörtök hajnalban landolt a marylandi Andrews légitámaszponton az a három koreai-amerikai, akiket Észak-Korea jószándéka jeleként szabadon engedett. Kim Dong-chult, Tony Kimet és Kim Hak-songot Donald Trump és alelnöke, Mike Pence személyesen fogadta a támaszponton.

A kiszabadított foglyok hazatérése volt a lezárása Mike Pompeo, a frissen kinevezett amerikai külügyminiszter észak-koreai látogatásának. Pompeo 13 órát tárgyalt Phenjanban, legnagyobb eredménye a foglyok kiszabadítása volt.

Azt, hogy Észak-Korea jószándéka jeleként szabadon engedheti a fogva tartott amerikaiakat, Rudy Giuliani, Trump új ügyvédje már a múlt héten kikotyogta. Ez elég felelőtlen dolog volt a részéről, mert akkor még egyáltalán nem volt biztos, hogy tényleg elengedik a foglyokat, és az addig titokban tartott egyeztetéseket fenyegette a dolog nyilvánosságra hozatala.

Pompeo amúgy Trump és Kim Dzsongun tervezett csúcstalálkozójának napirendjéről egyeztetett Észak-Koreában. A csúcstalálkozón Trump reményei szerint meggyőzhetik Észak-Koreát arról, hogy adja fel atomprogramját. Trump azóta még emelte is a tétet, a már meglévő észak-koreai atomfegyverek leszerelését is el szeretné érni.

A kiszabadult foglyok már a repülőn megfogalmazták közleményüket, amiben hálát mondtak az amerikai kormánynak, Trump elnöknek és Pompeo külügyminiszternek. "Hálásak vagyunk Istennek, családjainknak és barátainknak, akik imádkoztak értünk és hazatérésünkért" - írták. (Via The New York Times)