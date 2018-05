Kedvezményes Iphone-t kaptak a képviselők, így csak 344 ezerbe került darabja

Az átlagpolgárhoz képest egészen nevetséges havidíjért vehetik igénybe a Telekom szolgáltatásait a parlamenti képviselők. Igaz, ennek az volt az ára, hogy az Országgyűlés hivatala négy évre előre kifizesse a szolgáltatást, de a 143 milliós összeg elosztva már nagyon kedvező előgizetési díjakat jelent:

a hagyományos mobilszolgáltatás havi díja 700 forint+áfa, ebben a korlátlan sms is benne van;

a 8GB-s adatcsomagért havi 500+áfát fizetnek.

Már a nyitóülésen több képviselő vadiúj, még bedobozolt Iphone X-ekkel a kezében jelent meg. Az Országgyűlés hivatala a készülékekre is kedvezményt kapott, az Apple online boltjában bruttó 380 ezerért árult készülékért bruttó 344 ezer forintot fizettek a Telekomnak.

A képviselők emelett új laptopokat is kapnak, a hivatal választása a Dell 5480-as sorozatára esett. Ebből a leggyengébb konfiguráció bruttó 220 ezerbe kerül, de van belőle 420 ezer forintos verzió is. (Via Index)