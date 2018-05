Több tízmilliárd forintnyi magot lopnak évente a szürke mókusok Nagy-Britanniában

A brit háztartások több mint negyven százaléka helyez ki madáretetőket, ezekben évente mintegy 150 ezer tonna magot szórnak ki madaraknak. Illetve, mint most brit tudósok álhatatos, áldozatos megfigyelőmunkával kiderítették, hogy a kiszórt magok legalább felét valójában szürke mókusok zabálják fel.

Számszerűsítve ez évi több mint százmillió fontos, vagyis több mint 35 milliárd forintos kárt jelent. Ráadásul a madarakat etetni vágyók valójában kedves állataik veszélyes ellenségeit táplálják, mert a szürke mókusok, hiába zabálnak fel bő 75 ezer tonna magot évente, a madarak fészkeit is lelkesen fosztogatják tojás és fiókák után kutatva. (Via The Guardian)