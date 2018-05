Trump: Mindenki szerint Nobel-békedíjat érdemelnék

Donald Trump kormánya szerdai ülésén. Ezután mondta, hogy mindenki szerint megérdemelné a Nobel-békedíjat. Fotó: SAUL LOEB/AFP

Bár Donald Trump szerint "mindenki" azt gondolja, hogy Nobel-békedíjat érdemelne azért, hogy Észak-Koreát tárgyalásokra bírta, ő maga csak arra vágyik, hogy "a világ győzzön". Az amerikai elnököt a szerdai kormányülés után kérdezte egy újságíró a Fehér Házban, hogy megérdemelné-e a díjat, mire Trump széles vigyorral azt felelte, hogy

"mindenki így gondolja, de én sose mondanám ezt".

"A díj, amit én akarok egy győzelem a világnak" - mondta, majd jó szokása szerint szavak lefordíthatatlanul zagyva halmazát zúdította a hallgatóságra. "Még csak ide se (Not for even here)... én a világnak akarok győzelmet, mert erről beszélünk, ez az egy díj, amit akarok".

Ha Trump elnyerné a béke-Nobelt, ő lenne az ötödik amerikai elnök, aki részesül a díjban. És még csak nem is a legérdemtelenebb, hiszen Barack Obama például közvetlenül a megválasztása után, még a beiktatása után elnyerte azt, pedig akkor még tényleg nem csinált az ég világon semmit. A díjat odaítélők szerint viszont már megválasztása önmagában annyi reményt adott a világnak, hogy az díjat érdemelt.

Áprilisban Dél-Korea elnöke, Mun Dzsein vetette fel, hogy Trump érdemes lenne a díjra. Pedig egyelőre csak annyi történt, hogy Trump találkozni fog azzal a Kim Dzsongunnal, akinek legfőbb vágya, hogy a világ vezetői egyenrangú partnerüknek tekintsék. (Via CNN)