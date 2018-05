A megengedettnél több pénzt költöttek a Brexit-népszavazás EU-ellenes kampányára

A lehető legmagasabb, 70 ezer fontos (25 millió forintos) bírságot szabott ki a brit választási bizottság, amiért az Európai Unió elhagyása mellett kampányoló Leave.EU nevű szervezet a jelek szerint jóval többet költöttek, mint amit a törvények megengedtek volna.

A bizottság rendőrségi eljárást is kezdeményezett a szervezet vezetője, Liz Bilney ellen.

Nigel Farage (UKIP) és Arron Banks 2014-ben Fotó: Matt Cardy

A függetlenségpárti UKIP politikusa, Nigel Farage által vezetett csapat a kampány idején azzal büszkélkedett, hogy hetente 15 millió embert voltak képesek elérni bevándorlás- és EU-ellenes kampányanyagaikkal.

A népszavazáson végül az EU elhagyása mellett szavazók nyertek, a kampányköltéseket a bizottság áprilisban kezdte el vizsgálni. Az ugyanis egyre égetőbb kérdés Nagy-Britanniában, hogy a váratlanul sikeres kampányt mégis miből finanszírozták.

A mostani büntetést egy 77.380 fontos túlköltés miatt ítélték meg, de ennél sokkal nagyobb lehetett a kampány illegális finanszírozása.

A kérdéses összeget csak az Arron Banks nevű üzletember által gründolt Better for the Country Ltd. nevű cég költötte menedzsmentköltései alapján állapították meg, de az amerikai tanácsadónak, Goddard Gunsternek fizetett több mint kétszázezer fontos költés is vita tárgya még, ahogy vizsgálnak számlákat összesen nyolcvanezer font értékben.

Ugyancsak két különálló vizsgálat tárgya, hogy Banks honnan szerzett további 8,4 millió fontot a kampányra („kölcsönök és adományok” címen), illetve, hogy a jelenlegi brit kormányban miniszterként szolgáló Boris Johnson és Michael Gove által vezetett hivatalos kampány, a Vote Leave, milyen pénzekből gazdálkodott.

A bizottság jogi tanácsadója, Bob Posner szerint a már lezárt vizsgálat megállapításai elég súlyosak, a pénzbüntetés mértéke viszont csak azért ekkora, mert ekkora a kiszabható legmagasabb bírság. (Financial Times)