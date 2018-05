Halálra ítélték a 19 éves szudáni nőt, aki leszúrta az őt megerőszakoló férjét

Noura Hussein ügye világszerte óriási felháborodást váltott ki, és ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a kényszerházasságok és a családon belüli erőszak még mindig súlyos probléma az országban, ahol tíz éves kortól lehet férjhez adni a lányokat.



Az ítélet ellen tüntetők tiltakoztak Omdurman városában a bírósági épület előtt csütörtökön. A bíró ekkor jelentette be, hogy halálra ítéli a 19 éves lányt. Halált kért rá volt férje családja is, akik nem fogadták el a bocsánatkérését és anyagi kárpótlással sem érték volna be.

Hussein jogi képviselőinek 15 napja van fellebbezni. Elmondásuk szerint a lány még mindig teljes sokkban van az ítélet után. A lány esete azért is volt sokak számára annyira felkavaró, mert saját családja is ellene fordult. Az elmúlt napokban rengeteg támogató poszt és kiállás született a szudáni interneten Hussein mellett.

15 évesen adták férjhez akarata ellenére. Elszökött, három évig nagynénjénél bujkált, de végül saját apja hazacsalogatta, majd átadta a férje családjának. Miután Hussein nem volt hajlandó házastársa lenni a férfinek, a férfi családtagjai lefogták, míg ő megerőszakolta őt. Két bátyja és egy unokatestvére vett részt a csoportos nemi erőszakban.

Egy nappal később a férj ismét megpróbálta megerőszakolni, Hussein ekkor szúrta halálra egy késsel. Saját családjától próbált meg segítséget kérni, de ők átadták a rendőrségnek.

Az eset felkavarta a szudáni társadalmat, ahol máig alapvető, hogy a feleségek a férjeik alárendeltjeiként kell leéljék életüket. Az Amnesty International Szudánnal foglalkozó szakértője, Ahmed Elzobier szerint ez az első hasonló eset, ami ekkora figyelmet vált ki a társadalomban: a házasságon belüli nemi erőszak gyakori jelenség, és senki nem beszél róla. A bíróság előtt megjelent fiatalok is arról beszéltek, hogy a témát szóba hozni is tabunak számított, de most valami megváltozott Hussein esetével. (CNN)