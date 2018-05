Nincs kézbesítő, összegyűjtve a Postán kapták a meg győrújfaluiak az elmúlt két hét leveleit

Nem kaptak levelet az elmúlt egy-két hétben a győrújfaluiak, írja a Kisalföld. Egy helyi férfi a lapnak elmondta, hogy

„a faluban élő barátom vállalkozó, elég sok hivatalos iratot kap postán. A feleségének tűnt fel, hogy jó ideje már nem érkeznek levelek, üres a postaláda. Bementek a helyi postahivatalba, s vagy egykilónyi összegyűlt levelet adtak át neki. Állítólag azért nem kézbesítették, mert nem volt, aki kivigye."

Ezután ő is bement a postára, ahol átvette az ő két hét alatt felgyűlt levélpakkját is. A Kisalföld megkeresésére a Magyar Posta megerősítette: gond a munkaerőhiány, "néhány hete Győrújfalu postán is hiányzik az egyik kézbesítő."

"A létszám feltöltéséig a kézbesítést helyettesítéssel oldja meg a posta, azonban az elmúlt 4 napban a postavezető is megbetegedett, s az ő helyettesítését is meg kellett oldani. Így fordulhatott elő, hogy a postai dolgozók minden erőfeszítése ellenére sajnálatosan a postán maradt vissza lejárt kézbesítési határidejű küldemény, kezelői munkahiba miatt. A konkrét eset ebben a rövid időszakban fordult elő,"

írták. Szerdán viszont, miután egyre több panasz érkezett, soron kívül intézkedtek, és minden felgyűlt levelet házhoz vittek.