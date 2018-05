A sérülésből felépült Neymar vezeti a vébén a brazilokat

Fotó: MARTIN BERNETTI

Kihirdette az oroszországi világbajnokságra utazó keretét Tite brazil szövetségi kapitány, és a névsorban szerepel a legnagyobb sztár, a Paris Saint-Germain játékosa, Neymar is, aki februárban szenvedett lábközépcsonttörést, márciusban műteni is kellett, és még két napja is azt nyilatkozta, hogy tart a visszatéréstől a torna előtt. Neymar 10 napja edz újra, és a napokban tért vissza Párizsba, ahol már labdás gyakorlatokat is végez.



A 23 fős keretben egy komolyabb meglepetés van: nem került be az utazók közé Alex Sandro, a Juventus balszélsője, akit egyik legjobbjának tartanak a posztján - a realos Marcelo mellett az Atletico Madrid hátvédje, Filipe Luis utazik a csapattal. A brazilok Svájc, Costa Rica és Szerbia ellen kezdenek a csoportkörben.

Neymarhoz kapcsolódó hír még, hogy a következő idénytől a Mainz és a Dortmund volt edzője, a német Thomas Tuchel lesz a francia PSG vezetőedzője.

A brazil keret:

kapusok:

-------

Alisson Becker (AS Roma, olasz), Ederson Moraes (Manchester City, angol), Cássio Ramos (Corinthians)

hátvédek:

---------

Danilo Luiz da Silva (Manchester City, angol), Marcelo Vieira (Real Madrid, spanyol), Filipe Luís (Atlético Madrid, spanyol), Fagner Conserva Lemos (Corinthians), Marquinhos (Paris Saint-Germain, francia), Joao Miranda (Internazionale, olasz), Thiago Silva (Paris Saint-Germain, francia), Pedro Geromel (Gremio)

középpályások:

-------------

Carlos Henrique Casemiro (Real Madrid, spanyol), Fernandinho (Manchester City, angol), Fred (Sahtar Donyeck, ukrán), Paulinho (FC Barcelona, spanyol), Philippe Coutinho (FC Barcelona, spanyol), Renato Augusto (Peking Kuoan, kínai), Willian Borges da Silva (Chelsea, angol)

támadók:

-------

Neymar (Paris Saint-Germain, francia), Roberto Firmino (Liverpool, angol), Gabriel Jesus (Manchester City, angol), Douglas Costa (Juventus, olasz), Taison Barcellos Freda (Sahtar Donyeck, ukrán)