Kásler Miklós: Fontos, hogy a magyarság 1100 éves történelmének spirituális és szakrális ismereteit fel tudja mutatni a kultúra és az oktatás

A magyar és egyetemes kultúra alapértékeinek megőrzését, fejlesztését nevezte a kultúra egyik legfontosabb feladatának Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterjelöltje az Országgyűlés kulturális bizottságának hétfői ülésén megtartott, kinevezés előtti meghallgatásán, ami után a bizottság 8 igen és 6 nem szavazattal támogatta Kásler Miklós miniszteri kinevezését.

Kásler Miklós meghallgatásán olyan alapvetőnek nevezett értékeket helyezett a programja középpontjába, mint a nemzet fennmaradása, a nemzeti szuverenitás védelme, a nemzeti, keresztény és értékalapú kultúra megőrzése és fejlesztése. Azt mondta, ennek feltétele a demográfiai helyzet javítása, hosszú távú megfordítása és a munkaalapú társadalom erősítése, aminek az egyéni szabadságra és felelősségre kell épülnie.

Kásler Miklós fontosnak nevezte, hogy a magyarság 1100 éves történelmének spirituális és szakrális ismereteit fel tudja mutatni a kultúra és az oktatás, a magyar kultúra emelni tudja az európai kulturális értékeket, és lehetőleg példaként szolgáljon más nemzeteknek is.

Kásler szerint a kultúra hozzájárul ahhoz, hogy az emberek a jobb élet mellett szebb életet is tudjanak élni, illetve erősíti a közösséget, a magyar identitást is, ezért is alapvetően fontos mindenkinek biztosítani a kultúrához való hozzáférést.

Kásler Miklós emlékeztetett arra, hogy az elmúlt időszakban 56 jelentős kulturális beruházás kezdődött el, amik közül a Liget Budapest projektet és az Operaház meg a Nemzeti Múzeum fejlesztését említette. Kiemelte azt is, hogy a Csoóri Sándor-programmal 5 milliárd forint jut a magyar népi kultúrára, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) már sok művésznek biztosít járadékot, de 15 ösztöndíj szolgálja a művészek pályára lépésének támogatását is.

A miniszterjelölt szerint a sport a magyar identitás fontos része: hozzájárul a családok, közösségek, a nemzet összetartásához, ráadásul jelentős szerepe van a betegségek megelőzésében, hozzájárul a várható élettartam növeléséhez.

A kormányzat célja, hogy minden gyerek sportoljon, és minden felnőtt mozogjon, ezt pedig megfelelő létesítmények tegyék lehetővé – mondta.

Kásler Miklós, az Emmi miniszterjelöltje a kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés kulturális bizottságának ülésén az Országházban 2018. május 14-én. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

„A képviselői kérdések túlnyomó része az oktatás területét érintette, ezért a miniszterjelölt válaszában is inkább koncepcióját ismertette” – írja az MTI.

Az elhangzott kritikákkal kapcsolatban Kásler Miklós a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta, és megígérte, hogy minden elhangzott véleményt, észrevételt végiggondol.

Hiller István (MSZP) kérdésére válaszolva azt mondta, szeretne egyeztetni az MMA elnökével, hiszen a művészeti akadémia is beleillik a kultúra sokszínűségéről vallott elképzeléseibe.

A világ akkor szép, ha tarka, ha a különböző értékek megjelennek az oktatásban, a kultúrában, a művészetekben egyaránt – mondta hozzáfűzve, hogy nem vitás, a magyar kultúra európai kultúra, és mindig sok forrásból táplálkozott. (MTI)