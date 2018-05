“A CEU teljesítette a lex CEU által meghatározott kötelezettségeit. Most itt az idő, hogy Magyarország kormánya is megtegye ugyanezt”

Miután a Nyílt Társadalom Alapítványok bejelentette távozását Budapestről, közleményt adott ki a CEU, amiben megerősítik, hogy továbbra is elkötelezett az egyetem, hogy a magyar fővárosban folytassa "kutatásban és oktatásban vállalt misszióját." Az utóbbi időben biztató jeleket láttak, teszik hozzá,

"április 13-án magas rangú magyar tisztviselők küldöttsége látogatta meg a CEU amerikai oktatási helyszínét a New York állambeli Bard College-ban, és megbeszéléseket tartottak a CEU vezetőségével. A megbeszéléseken New York Állam Oktatási Hivatalának képviselői is részt vettek."