CEU: Ha nyárig nincs megállapodás, az egyetemnek Bécsbe kell költöznie

Michael Ignatieff, a Central European University (CEU) elnök-rektora Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Michael Ignatieff, a CEU rektora azt mondta a Washington Postnak:



Ha nyárig nincs megállapodás, az egyetemnek Bécsbe kell költöznie.



A rektor azt mondta, most teljes a bizonytalanság.

„Ha ez így folytatódik, nem leszünk vonzóak a diákoknak. Nem tudunk embereket felvenni, és elkezdünk elvérezni. Nem tölthetünk még egy tanévet bizonytalanságban.”

Ha a kormány úgy dönt, nem adja meg a CEU-nak a működési engedélyt, akkor az EU történetében először kényszerítenek távozásra egy akkreditált egyetemet. Ignatieff szerint a döntés keményen megmutatja majd, milyen irányba halad a kormány, és milyen messzire hajlandóak elmenni.

A CEU kampuszt nyitott Bécsben és a New York államban is, a magyar kormány viszont még nem árulta el, ezzel szerintük teljesítették-e a feltételeket. Május elején Ignatieff azt mondta, ha el is költöznek Bécsbe, a CEU kutatási egységei, archívumai, könyvtára maradnak Budapesten.