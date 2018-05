Magyarország azzal utasította el a bolgárok migrációs reformtervét, hogy az csak Németországnak kedvezne

A Politico számolt be arról kedd este, hogy a nap folyamán a magyar diplomácia hevesen támadta az EU új bevándorlásügyi javaslatát, amit Bulgária mutatott be. Jelenleg a balkáni ország látja el az EU soros elnöki tisztségét, és az EU-nagykövetek találkozóján mutatták be, mit találtak ki a menekültkérdés kezeléséére, de a felvetés ellen Magyarország kikelt.

A terv a lap összefoglalója szerint megpróbált hidat építeni az olyan, a migrációnak erősen kitett országoknak, mint Olaszország és Görögország, melyek úgy érzik, hogy az EU nem segít a terheik enyhítésében, és a kötelező áttelepítési kvóta bármilyen formáját hevesen ellenző keleti országok, elsősorban Magyarország és Lengyelország között.

A bolgár javaslat szerint a belépési ország, azaz ahol a menedékkérők belépnek az EU területére, öt évig bírnának felelősséggel a menedékkérők iránt, miután döntöttek arról, hogy maradhatnak-e vagy menniük kell az EU területéről. Az eredeti terv még 10 évről szólt, míg az olaszok például két évnyi időt akartak volna a tervben látni.

A tízéves időtartamról szóló tárgyalások során számos ország jelezte, hogy ez túl sok, és ez nem lehet egy kompromisszum alapja, míg más országok egyetértettek ezzel az időtávval. Szintén problémát okozott a végső döntés megfogalmazás a menedékkérők kapcsán, hiszen az eljárások országról országra változhatnak.

A bolgár tervezet egyik lényegi eleme a lap szerint az volt, hogy kötelező áttelepítés csak nagyon kivételes esetekben fordulhatna elő.

A Politicónak az egyik EU-diplomata arról beszélt, hogy a bolgárok úgy vezették fel a tervezetet, mint amihez az összes tagállam hozzáállását megpróbálták figyelembe venni, ugyanakkor Magyarország azzal utasította el a tervet, hogy ez csak egyetlen tagállam, Németország érdekét szolgálja.

Két további diplomata is megerősítette, hogy ez a párbeszéd lezajlott. Mint egyikük fogalmazott, civilizált és diplomatikus szóváltás zajlott, és a magyarok nem említették konkrétan Németországot, de mégis világos volt, hogy azzal vádolják a bolgárokat, hogy Berlin szolgái.

A magyar diplomaták nem kívánták kommentálni a tárgyalásokat, más országok küldöttei ugyanakkor elmondták, hogy a bolgárok próbálták összehozni a legjobb megoldást, hiába.

A Politico arról ír, hogy ez az eset is mutatja, mennyire nehéz dolga lesz az EU vezetőinek, hogy jövő hónapban előrébb lépjenek a menekültrendszer reformjával kapcsolatban. Problémát jelenthez az is, hogy elképzelhető, Olaszországban végül a populista 5 Csillag mozgalom részvételével alakul kormány, azaz nem tudni, hogy az olasz delegáció milyen álláspontot fog majd képviselni a hamarosan kezdődő tárgyalásokon.

Ahogy a lap fogalmaz, ha nem sikerül egyhangú döntésre jutni, akkor valószínűleg többségi szavazás jöhet, ami vélhetően tovább élezi majd a nyugati és a keleti tagállamok közötti feszültségeket.