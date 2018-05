Ötszáz jegyet ad ingyen a Videoton a szurkolóinak

A Videoton csapata honlapján jelentette be, hogy a következő, Vasas elleni bajnokira az első ötszáz jegyet a játékosok fizetik a szurkolóknak. Az előző fordulóban a Pancho Arénában összesen amúgy 1977 néző volt kíváncsi az NB1 éllovasára. A székesfehérvári együttes csapatkapitánya, Juhász Roland azzal indokolta az ingyenjegyeket, hogy

"most ezzel a kis gesztussal is szeretnénk megköszönni nekik az eddigi szurkolást, valamint kérjük őket, hogy tartsanak velünk Újpestre is, hogy a Vasas meccs után is együtt örülhessünk a három pontnak."