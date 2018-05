Vonatpótló buszok Csornánál: a kerekesszékes egyetemista a felújítás alatt maradjon otthon

Hetekig nem járnak felújítás miatt a vonatok Csorna és Győr közt, ideiglenes buszok szállítják az utasokat a két város közt. Már akit, a kerekesszékes egyetemistát, Bencét ugyanis nem, egyikre sem tud felszállni, ugyanis a pótlásra beállított buszok közül egyik sem alacsonypadlós. A Kisalföld.hu beszámolója szerint a fiú levelező tagozaton végzi a kertészeti egyetemet Budapesten, szombatonként utazna, ha lenne busz, ami el tudná vinni. Megkereste a MÁV-ot problémájával, azt a választ kapta, hogy

"a társaság javaslata az volt, hogy utazzak el Sopronba, onnan Szombathelyre, majd a vasi megyeszékhelyről Budapestre. Ez első hallásra és végiggondolva is abszurdnak tűnt, nem is vállaltam be."