Az Atletico nagyon könnyedén győzte le a Marseille-t az Európa Liga-döntőben

Arra nem lehetett számítani, hogy nagyon látványos meccs lesz az Európa-liga döntője, nem is volt az. Arra viszont lehetett számítani, hogy hatalmas csata lesz, időnként kemény belépőkkel és Griezmannal a pályán. Ebben nem kellett csalódni.

Marseille-Atletico Madrid 0-3

Gól: Griezmann (21.,47.), Gabi (89.)

Marseille: Mandanda – Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi – Sanson, Anguissa – Thauvin, Payet ( Lopez, 32.), Ocampos ( N'Jie, 55.) – Germain (Mitroglu, 74.). Vezetőedző: Rudi Garcia

Kispad: Pelé, Szakai, Kamara, Rolando, Mitroglu, N'Jie, Lopez

Atletico Madrid: Oblak – Vrsaljko ( Juanfran, 46.), Giménez, Godín, Lucas Hernández – Correa (Partey, 88.), Saúl, Gabi, Koke – Griezmann (Torres, 90.), Costa. Vezetőedző: Diego Simeone

Kispad: Werner, Luis, Partey, Torres, Szavic, Juanfran, Gameiro

A jóval nagyobb rutin az Atletcio Madrid mellett szólt, a spanyolok statisztikája egészen bámulatos: 2010 óta minden második évben európai kuapdöntőt játszottak. 2010-ben (a Gerával felálló Fulham ellen) és 2012-ben meg is nyerték az Európa-ligát, 2014-ben és 2016-ban a Bajnokok Ligája fináléjában viszont kikaptak, mindkétszer a Real Madrid ellen. Annyira nem voltak boldogok, hogy idén hamar kiestek a BL-ből (a csoportban a Chelsea és a Roma is megelőzte őket), de ha már így alakult, rámentek az Európa-ligára. A kispadon nem ülhetett ott (vagy állt volna végig a vonal mellett) az eltiltott Diego Simeone, de ezt megoldották az elődöntőben az Arsenal elleni visszavágón is.

Az Európa-ligát azzal próbálták vonzóbbá tenni, hogy a győztes indulhat a Bajnokok Ligájában, ez a francia bajnokságban jelenleg 4. helyezett Marseille-t motiválta inkább, az Atletico amúgy is tagja lesz jövőre a BL-nek.

Sűrű füstben indult a meccs, a Marseille szurkolói teremtették meg az Orbán Viktor által kedvelt focihangulatot.

A Marseille tábora Fotó: FRANCK FIFE/AFP

A franciák voltak az elején kezdeményezőbbek, az övék volt az első óriási helyzet, Payet nagy passzával Germain lépett ki, de kihagyta. Kiegyenlítettebb lett a játék, jött a küzdelem, a labdás játékost azonnal letámadták mindkét oldalon.

Aztán a 21. percben megszerezte a vezetést az Atletico. Anguissa hibázott óriásit, nem tudta lekezelni kapusa passzát, a messzire pattanó labdára lecsapott Gabi, Griezmannhoz passzolt, aki nagyon higgadtan be is lőtte az eldőlő kapus mellett.

Próbáltak nyomni a franciák, de a 32. percben sérülés miatt le kellett cserélni a Marseille csapatkapitányát, az EL gólpasszkirályát, Payet-t.

A sérült Payet a 32. percben zokogva hagyta el a pályáz Fotó: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/AFP

Még Griezmann is vigasztalta:

A második félidőben aztán Griezmann gyorsan végképp elszomorította Payet-t és a Marseille-t, a 49. percben duplázott, a 16-oson kivül átvett egy passzt, tovább robogott, majd finom mozdulattal átemelte a kapust.



Griezmann eddig még nem nyert európai kupát, most nagyon sokat tett érte. A két gólja után Godín fejére varázsolt egy labdát szögletből, a védő centikkel tévesztett.

A második gól után nagyon magabiztossá váltak a spanyolok, mintha emberelőnyben lettek volna (ez meg is történhetett volna, Luis Gustavót ki kellett volna állítani), a franciák elképzelés nélkül daráltak és a spanyolok kapujáig sem igen jutottak el. Nem a semleges focinézők nagy ünnepe volt. Ez változhatott volna, ha a becserélt Mitroglu fejese nem kifelé pattan a kapufáról a 81. percben. Volt még egy lövése a franciáknak, Oblaknak nem okozott gondot.

A 89. percben egy gyönyörűen kipasszolt támadás után Gabi meglőtte a harmadikat.

Annyi fért még bele, hogy Griezmann helyére az utolsó percekben gesztusként becserélték Fernando Torrest.



Valahogy az az ember érzése, hogy az Európa-ligát mindig spanyol csapat nyeri (9-ből hatszor tényleg így is volt, az Atletico most egyenlített a Sevillával szemben), de ennél is durvább a helyzet, mert ez lassan a Bajonok Ligájára is igaz. 2014 óta az Európa-ligában ötből négyszer spanyol csapat nyert (tavaly a Manchester törte meg a sort), a Bajnokok Ligájában négyből négy a statisztika, és a Real Madrid most is ott van a döntőben, igaz egy angol csapat, a Liverpool akadályozhatja meg a triplázásban.

Francia csapatnak ugyanakkor 22 éve nem sikerült európai kupát nyernie, akkor az azóta megszűnt KEK-et hódította el a Paris Saint-Germain a Rapid Wien ellen.