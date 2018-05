Lecsuktak hét szaúdi nőt, mert küzdöttek a vezetés jogáért

Több emberjogi szervezet is tiltakozik a szaúdi kormánynál, mert letartóztattak legalább hét nőjogi aktivistát. A letartóztatottak már régóta követelték, hogy engedélyezzék nők számára is az autóvezetést.

Az akciójuk annyiban sikeres volt, hogy június 24-től már vezethetnek nők is az országban, de a hatóságok közben azt is meg akarták mutatni, hogy az ellenállást továbbra is letörik.

Egy szaúdi aktivistanő 2013-ban már vezetett Rijádban. Akkor ezért akár be is börtönözhették volna. Fotó: -/AFP

Az aktivisták közül többen azt is követelték, hogy végre ne csak egy férfi rokonuk kíséretében mehessenek utcára. (Reuters)