Maduro marad Venezuela elnöke

Nicolás Maduro újabb hat éven át vezetheti Venezuelát, miután az első adatok szerint megnyerte a vasárnapi elnökválasztást. Ugyanakkor eredményéhez valószínűleg kevés nemzetközi vezető fog gratulálni, mivel a választást az ellenzék bojkottja és a beszámolók szerint komoly visszaélések sora kísérte.

Fotó: FEDERICO PARRA/AFP

A súlyos gazdasági válságtól szenvedő országban, ahol az alapvető élelmiszerek is hiánycikknek számítanak, a hivatalos adatok szerint a választásra jogosultak 46 százaléka járult az urnákhoz. Az ellenzék vezetője, Henri Falcón azonnal elutasította az eredményt, szerinte nem volt tiszta a választás, és újat kéne kiírni. Maduro 67,7 százalékot kapott, míg Falcón 21,1 százalékot.

A választást eredetileg 2018 decemberében kellett volna megtartani, de az a nemzeti nagygyűlés, melyben csak Maduro emberei ülnek, előrehozta a szavazást. A legnagyobb ellenzéki tömörülés szerint a lépés azért történt meg, hogy Maduro kihasználhassa az ellenzéki koalícióban lévő töréseket. A két legjelentősebb ellenzéki politikust közben eltiltották az indulástól, többen pedig elhagyták az országot.

Az egyetlen, valamennyire is komolyan vehető ellenzéki jelölt így Falcón lett, aki még Hugo Chávez idején volt kormányzó, és 2010-ig Maduro párttársa is volt, utána állt át az ellenzékhez. Az ellenzéki oldalon most többen is árulónak nevezték, amiért a bojkott ellenére elindult. (BBC)