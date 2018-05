A Jobbik-frakcióból egyedül Dúró Dóra csatlakozik Toroczkaihoz

A Jobbik 26 képviselőjéből 25 nemet mond a Toroczkai-platformra - írja közleményében a párt.

Az elnökségért folytatott küzdelemben alulmaradt Toroczkai László ma jelentette be, hogy a párton belül alakít egy Mi magunk nevű platformot, amely visszatér „a Jobbik alapító okiratának szellemiségéhez”. Itt azt is állította, hogy a Jobbik több országgyűlési képviselője is támogatja.

„Ezzel szemben a valóság az, hogy a Jobbik parlamenti frakciójának 26 tagjából 25 nem tagja, és a jövőben sem kíván tagja lenni ennek a platformnak. Egyedül Dúró Dóra fejezte ki csatlakozási szándékát, aki a tisztújító kongresszuson Toroczkai elnök-helyettes jelöltjeként indult” - írja a párt sajtóosztálya.



Toroczkai a veresége óta a kormánymédiában ostorozza a saját pártját, a keddi napot is az Echo TV-ben zárta egy baráti beszélgetéssel. Itt azt mondta, hogy többekkel egyeztetett, az írországi jobbikosok is vele vannak, de Dúró Dórán kívül nem akar neveket mondani.