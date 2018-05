Olga Tokarczuk az első lengyel író, aki elnyeri a Nemzetközi Man Booker-díjat

Olga Tokarczuk kapja idén a Nemzetközi Man Booker-díjat, amely az év legjobb angolra fordított könyvének - és annak fordítójának - jár. A Flights című regény az első lengyel győztes az 50 ezer fonttal megtámogatott díj történetében - írja a Guardian.

Fotó: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Tokarczuk a lengyel kormány kritikusaként is ismert, emiatt keresztényellenesnek kiáltották ki, és a kiadójának egy alkalommal testőröket is kellett fogadnia mellé.

A 13 műből álló shortlisten szerepelt a 2015-ben győztes Krasznahorkai László is, aki ezúttal a Megy a világ című elbeszéléskötetével került az esélyesek közé. Az angolul The World Goes On címmel megjelent könyv fordítását John Batki, Ottilie Mulzet és George Szirtes készítette.