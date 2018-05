Gyönyörű: James Blunt, igen, az a nyálas popsztár katonatisztként egy világpolitikai válság főszereplője volt

Hosszú elemzést közölt nemrég a washingtoni Oroszország-politikáról a New York Times Magazine. Ahogy olvastam az elmúlt évtizedek legfontosabb folyamatait áttekintő összefoglalót, az 1999-es szerbiai NATO-beavatkozásról szóló résznél egyszer csak ez a bekezdés következett:

„A konfliktus majdnem elmérgesedett, amikor az orosz hadsereg egyik egysége elfoglalta a pristinai repteret Koszovóban.

Ha egy James Blunt nevű brit katonatiszt nem utasítja vissza Wesley Clark tábornok parancsát, hogy ürítse ki a repteret, minden sokkal rosszabbul alakulhatott volna.

Blunt később rockzenészként vált híressé, de az orosz-amerikai viszony továbbra is bizonytalan maradt.”



Többször visszaolvastam ezeket a sorokat, de kiderült, hogy nem elírás, nem vicc, tényleg ez történt: James Blunt valóban kulcsszerepet játszott abban a krízisben, ami a pesszimisták szerint a harmadik világháború kitörésével fenyegetett.

Igen, az a csávó, aki ezzel a You're Beautiful című dallal és a százszor parodizált vetkőzős klippel lett világsztár.

Május 8-án, amikor a New York Times Magazine cikke megjelent, Blunt éppen Budapesten lépett fel, és azt az Aréna-koncertet beharagozó cikkek is megemlítették, hogy nem mindig a szemérmetlen érzelgősség volt a munkája. Az Index azt írta, hogy „James Blunt apja a Brit Légierőnél szolgált, így ő is katona lett: 1997-től már tiszti rangban szolgált, állomásozott Kanadában, Koszovóban, majd Londonban. 2002-ben szerelt le a hadseregtől, és rögtön az EMI Publishing-hez szerződött mint énekes-dalszerző.” Ez még nekem is rémlett, a Wikipédiáról pedig az is gyorsan kileshető, hogy Londonban a királynő őrségének tagja volt, ott strázsált az anyakirályné sírjánál és még a katonaság síversenyét is megnyerte. De Koszovóban nem ceremoniális feladatai voltak.

A rádióban azt mondták, hogy pusztíts

A véres koszovói háború végén a helyzet rendezésében részt vevő Oroszország azt szerette volna, ha az ENSZ igazgatása alá került országrészből kihasíthat egy darabot, amelyet nem a NATO, hanem ők tartanak katonai megszállás alatt. Amikor ez nem jött össze, váratlan lépésre szánták el magukat: 1999. június 12-én 200 orosz katona megszállta a stratégiai fontosságú pristinai repteret.

Egy orosz tiszt visszaemlékezése szerint felkészültek rá, hogy nagy létszámú haderőt reptessen be a koszovói fővárosba, amit a NATO semmiképpen nem akart hagyni. 500 francia és brit katona tartott a reptér felé, és

az élen az a páncélos egység haladt, amelyet James Blunt százados vezetett.

Én és a tankom Fotó: © **HANDOUT

Blunt a BBC-nek azt mondta utóbb, hogy közvetlen parancsot kapott a NATO amerikai főparancsnokától, hogy tankkal foglalja el a repteret. „Olyan szavakat hallottam a rádióban, amelyekhez nem szoktam hozzá. Például azt, hogy pusztíts.” Blunt saját állítása szerint megtagadta a parancsot, aminek volt jelentősége, hiszen ő állt a legközelebb hozzá, hogy nyílt harcba kezdjen az oroszokkal. De a New York Times Magazine abból a szempontból túloz, hogy a legfontosabb döntést nyilván nem Blunt, hanem a felettese, Mike Jackson tábornok hozta meg. A K-For brit parancsnoka nem hajtotta végre az utasítást, amit a NATO főparancsnokkal folytatott, kiabálásig fajuló vitában azzal az elhíresült mondattal indokolt, hogy

„nem fogom kirobbantani a harmadik világháborút a kedvedért.”

Miután a híresen agresszív amerikai Clark tábornok szembesült az ellenállással, vad telefonálgatásba kezdett, de végül a brit tábornok akarata érvényesült, nem utolsósorban azért, mert ő kapott politikai támogatást. Másrészt pedig mert a NATO meggyőzte az alig néhány hónapja csatlakozott új tagját, Magyarországot, hogy ne engedje át az orosz gépeket, ha azok megpróbálnak átrepülni a légterén a koszovói reptér felé.

Három órányi feszült várakozás után végül sikerült rendezni a helyzetet, és a pristinai reptér felügyeletét rövid ideig megosztva látta el a NATO és Oroszország.

Visszatér a tett helyszínére

Blunt a BBC-nek elmondta, hogy ijesztő volt hallgatni a rádión a brit és az amerikai tábornok üvöltözését, de állítja, hogy ő akkor sem támadt volna rá az oroszokra, ha végül ez lett volna a döntés, és még akkor sem, ha emiatt hadbíróság elé kerül.

A későbbi sztár amúgy már a háborúba is magával vitte a gitárját, játszott a bajtársainak és a koszovóiaknak is - akik biztos jól meglepődtek, amikor egy amerikai tankból gitárral mászott ki a százados úr. Blunt itt írta a No Bravery című slágerét is, amelynek klipjében szerepelnek az akkori videónaplója részletei.

2006-ban dokumentumfilmben örökítették meg, ahogy bejárja újra a harcok helyszíneit, és a koszovói békefenntartóknak is elénekli a You're Beautifult.

Őrült történet ez! Ennél már csak az lenne durvább, ha mondjuk, teszem azt, kiderülne, hogy Shaggy, a Boombasticot a világra szabadító raggae énekes tengerészgyalogosként szolgált az öbölháborúban.