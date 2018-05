Egy horrorfilm története lehetne, de éppen attól igazán ijesztő, hogy igaz

A következő sztori nem kitaláció, nem az év legbrutálisabb pszichothrillerjének cselekménye. Valós történet, csütörtökön hirdettek ítéletet az ügyben Londonban. Richard Howell ügyész azt mondta, az eset a legbizarrabbak közé tartozik a londoni központi büntetőbíróság, a legendás Old Bailey történetében.

Tavaly szeptemberben arra lettek figyelmesek egy dél-londoni családi ház szomszédságában, hogy csípős szagú füst terjeng. Értesítették a tűzoltókat, akik az egyik ház udvarán egy holttest darabjait találták meg a tűzrakóhelynél.

Amikor megkérdezték a házban lakó férfit, Ouissem Medounit, azt mondta, hogy egy birka tetemének darabjai. De nem birka volt, hanem a 21 éves házvezetőnő, Sophie Lionnet holtteste. A test felismerhetetlenségig égett, annyira, hogy azt sem lehetett pontosan megállapítani, mi volt a halál oka. A bírósági tárgyaláson aztán dermesztően sötét történet rajzolódott ki.



Sophie Lionnet Fotó: HO/AFP

A házban a 35 éves Sabrina Kouider és élettársa, a negyvenéves férfi lakott. A francia lány egy évvel korábban került a háztartásukba, ez volt élete első munkája. Egy kis francia faluból érkezett, gyengén beszélt angolul, azért ment a londoni munkára, hogy fejlessze a nyelvtudását. Szerény, halk szavú, befolyásolható lánynak írták le, akik ismerték. A házban pedig csapdába került.



Sabrina Kouider-nek ugyanis volt egy megszállottsága. Az algériai születésű, Párizsban felnőtt divattervezőnek korábban két évig viszonya volt Mark Waltonnal, az ír Boyzone fiúbanda egyik alapító tagjával. Walton őrült szerelemnek írta le a kapcsolatot, aminek vége lett, miután a férfi rájött, hogy Kouider veszélyes manipulátor. A nő a szakítás után az ügy megszállottja lett, és úgy érezte, Walton kihasználta őt a hollywoodi siker ígéretével. Mindent megtett, hogy ártson a férfinak, például feljelentette azzal a váddal, hogy pedofil, vagy hogy a macskájával fajtalankodik, miközben nem is volt macskája. Máskor azt állította, Walton helikopterrel figyelteti meg őt. Kouider-nél tavaly depressziót és személyiségzavart állapítottak meg.

Sabrina Kouider és Ouissem Medouni.

Közben több más férfi volt az életében, elsősorban Ouissem Medouni. A gyenge, befolyásolható férfi teljesen Kouider hatása alá került, és mindig visszavárta, amikor a nőnek más férfiakkal volt viszonya. A szintén francia-algériai Medouni Londonban dolgozott a pénzügyi szektorban, voltak lakásai Párizsban is, Kouider ennek ellenére mindig lekezelte, és állandóan elégedetlen volt vele. A nő megszállottsága pedig egy idő után a férfira is átterjedt. A bíróság arra jutott, hogy ez az indukált pszichózis esete, amikor egy ember személyiségzavara más valakiben is személyiségzavart vált ki.



A beteges fantáziavilágba pedig beépítették Sophie Lionnet személyét is. Kouider meggyőződősévé vált, hogy a lányt Mark Walton küldte, hogy kémkedjen utánuk. Gyötörni kezdték, először csak lelkileg, aztán egyre inkább fizikailag is, hogy ismerje el a vádat. Ezeket a vallatásokat videóra vették, a bíróságon összesen nyolc órányi felvételt vetítettek le. Ezeken pofozzák a lányt, és azt mondják neki, olyan, mint egy náci kollaboráns.

Lionnet szülei tudták, hogy baj van, telefonon kérték, hogy engedjék őt haza, és repülőjegyet is küldtek, hiába. A vizsgálat szerint a pár elvette a lány útlevelét, és úgy manipulálta és fenyegette, hogy az angolul egyébként is gyengén beszélő Lionnet nem tudott szabadulni.

Sophie Lionnet Fotó: HO/AFP

Halála előtt készült utolsó képén lesoványodva látni, az utolsó időszakban ugyanis már éheztették is. A vallatások pedig egyre brutálisabbak lettek. Az utolsó videón a láthatóan megtört Lionnet bevallja, hogy valóban Walton küldte. Órákkal később halott volt.



A fejét újra és újra a vízbe nyomták, és súlyosan összeverték, sok csontja eltört. Hogy pontosan mitől halt meg, azt csak a két gyilkosa tudhatja.

Mark Walton

A tárgyaláson eltérően, és egymás ellen fordulva vallottak. Kouider azt mondta, a férfi durvult el, és fojtotta meg a lányt, és ezután még ahhoz is ragaszkodott, hogy közösüljenek mellette, miközben haldoklott. A férfi először elismerte az emberölést, aztán azt mondta, hogy azért tette, mert Kouider-t akarta megvédeni. Azt viszont egyikük sem akarta elfogadni, hogy az egész történet Mark Waltonról csak a fejükben létezett.



Az viszont biztos, hogy Lionnet halála után a kertben akarták eltüntetni a holttesttet azzal, hogy elégetik, a szagot pedig csirkesütéssel próbálták elfedni.

A bíróság Mark Waltont is meghallgatta, aki elmondta, a rendőrségi megkeresésig soha nem hallott Lionnet-ről. A bíróság kimondta, a Walton-történetből semmi sem volt igaz, és a pszichés zavar nem menti fel a tetteseket. Az esetet óriási figyelem kísérte a brit sajtóban. Az ítéletet júniusban hirdetik ki.