Két évig nem indulhat semmilyen tisztségért Hadházy Ákos

Döntést hozott az LMP fegyelmi bizottsága a volt társelnök ügyében, ennek értelmében Hadházy két évig semmilyen tisztségért nem indulhat a pártban. A hvg.hu értesülését a politikus megerősítette, és hozzátette,

fellebbezett, és azt kéri, négy évre súlyosbítsák büntetését.

Marad a pártban és a parlamentben is, és folytatja a korrupcióellenes munkát is. Hadházy ellen azért indult etikai vizsgálat, mert a választások előtt úgy egyeztetett az MSZP-vel, hogy arról párttársait nem tájékoztatta. Az LMP több képviselőjelölt ellen is indított vizsgálatot, mert egyeztettek más ellenzéki pártokkal.