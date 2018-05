Nem kell ahhoz bejutni a VIP-páholyba, hogy felhívd magadra a miniszterelnök úr figyelmét

Akkora kötelező megjelenés volt a Felcsút-Újpest Magyar Kupa-döntőn, hogy az egy főre jutó közbeszerzések száma minden rekordot megdöntött, és ettől nyilván nem függetlenül simán megtarthattak volna egy kormányülést is a VIP-ben.

De van valaki, aki az érvényesülés másik módját választotta. Tessely Zoltán, a Fejér megyei 3. választókerület (ide tartozik Bicske, Alcsútdoboz és Felcsút is) fideszes országgyűlési képviselője is ott volt a stadionban, sőt részt vett egy apás szülésen. Ő ugyanis a Puskás Akadémiának fenntartott szektorba ült be, ahol - mint az a képekből is látszik - az ingyenes jegy+buszoztatás mellett felcsúti diákokból verbuválták az eddig nem létező tábort.

Tessely történelmi teljesítményéből semmit sem von le, hogy korábban ő maga árulta el, hogy Fradi-szurkoló.

„Általában a politikusok titkolni szokták ezt, de én nyíltan vállalom, hogy gyerekkorom óta Fradi-drukker vagyok, még édesapám vitt ki az első meccsekre. Voltam sok kettős rangadón is a Népstadionban, de a legemlékezetesebb, a számomra feledhetetlen Pécs–Ferencváros Magyar Kupa-döntő volt.”

Alighanem az 1978-as kupadöntőt említette a 67-es születésű Tessely, amiben szintén volt hosszabbítás, és sokat segíthetett a fradistává válásban, hogy azt megnyerte a Ferencváros, saját nevelésű játékosokkal a soraiban. Így állt fel akkor a Fradi (zárójelben a saját nevelésű vagy fiatalon a Fradiba került játékosok): Zsiborás - Tepszics, Bálint, Major, Vépi - Martos, Nyilasi, Ebedli (Mészöly Pál, 54.)- Pusztai, Szokolai, Takács (Pogány, 55.). Nyilasit kiállították az 55. percben.

És így állt fel most a Puskás Akadémia (kiemelve a saját nevelés):

PAFC: Hegedüs L. – Poór, Hegedűs J., Spandler, Trajkovski – Balogh B., Márkvárt (Bacelic-Grgic, 117.) – Perosevic, Knezevic (U. Diallo, 89.), Szakály P.(Molnár, 113.) – Henty.



De a legjobb az, hogy a felcsúti Pancho Arénából szerkeszett FourFourTwo a 2012-es interjúban rákérdezett az ekkor Bicskét polgármesterként vezető Tesselynél, hogy mi lenne ha a Bicske Magyar Kupát nyerne. Azt válaszolta: „Nem vagyunk bővében a pénznek, de azért kitalálnánk valami pénzjutalmat, és a játékosoknak néhány közintézményben ingyenességet biztosítanánk”.

A kicsi kis Felcsút bezzeg eljutott a kupadöntőbe, és hajszál híjján megnyerte azt. Talán még pénz is lett volna a győztesek jutalmazására. Az ünneplést pedig meghosszabbították volna Bicskéig.