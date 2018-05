Öngyilkos lett a legfiatalabb brit katona, aki elment Irakba harcolni

A 29 éves, brit Kevin Williams a 18-ik születésnapján utazott el harcolni az iraki háborúba. Már 16 évesen eldöntötte, hogy katonának áll, mert tetszettek neki a tévében mutatott katonák. A legkeményebb harcokban vett részt, de 22 évesen leszerelték, mert megbukott egy drogteszten.



Kevin Williams holttestére márciusban bukkantak rá a rendőrök az essex-i otthonában, öngyilkos lett.

Williams hét éve, azóta, mióta elhagyta a hadsereget, küszködött a civil életbe való visszailleszkedéssel.

“Visszatérni a civil életbe, felért egy sokkal. Azok a képességek, amelyeket megtanultam, mind a gyalogsághoz kapcsolódtak. Azóta elég haszontalan vagyok” - mondta nem sokkal a halála előtt.

Úgy hitte, poszttraumás stresszben szenved: állandóan harctéri emlékek ugrottak be neki, és egyébként is sokszor beszélt a háborúról. A nővére szerint egy hangos zaj is ki tudta készíteni. (Telegraph)