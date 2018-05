Bilincsben vitték a bíróságra Harvey Weinsteint

Feladta magát a New York-i rendőrségen Harvey Weinstein. Az egykori hollywoodi producer szexuális zaklatásos ügyeiről háromnegyed éve jelent meg az első cikk a New York Timesban.

Fotó: DON EMMERT/AFP

Az ügyeit a londoni, a New York-i és a Los Angeles-i rendőrség is vizsgálja, ebből a New York-i nyomozás jutott a legtovább. Weinstein nem várta meg, hogy bevigyék, maga jelentkezett a rendőrségen. Le is tartóztatták szexuális zaklatás vádjával.

Fotó: SPENCER PLATT/AFP

Számos nő jelezte, hogy zaklatta őt Weinstein, egyelőre két ügyben vádolják, nemi erőszak, szexuális zaklatás, erőszakos nemi közösülés és szexuális bűncselekmény miatt.

Harvey Weinstein eddig inkább arrogáns, mint őszinte megbánást tükröző közleményeket adott ki. Az óvadéka kétmillió dollár lehet.

A rendőrségről már bilincsben a bíróságra vitték át Weinsteint.

Fotó: BRYAN R. SMITH/AFP

Weinstein karrierje összeomlott a nyilvánosságra került esetek miatt, cégéből, a Weinstein Companyből kitették, de a társaság így is kénytelen volt csődöt jelenteni.