Tippre ma nem ússzuk meg a záport, jó reggelt!

Sárgába és narancssárgába borult az ország az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzésében, Somogyban, Baranyában, Tolnában, Bács-Kiskunban és Csongrádban narancssárga, az ország többi részén citromsárga figyelmeztetést adtak ki felhőszakadások miatt. Az előbbi megyébken 50 mm-t, az összes többiben 25-30 mm-t meghaladó csapadékra számíthatunk.

Az égre nézve ez most nem tűnik alaptalan rémisztgetésnek, Budapest felett már most viharfelhők gyülekeznek, pedig hol van még a nappali felmelegedés, a záporok üzemanyaga! Ne aggódjanak, abból se maradunk ki. Délelőtt az ország északnyugati felében még 20 fok alatt marad a hőmérséklet, mert ott már ekkor nagy esőkre számíthatunk. Délen, ahol az erősebb zivatarokat várják, ekkor már bőven 23-26 fok lesz. Délutánra a délkeleti részeken a 30 fokot is megközelítheti a hőmérséklet, így ott hatalmas, mennydörgős zivatarokkal kísért záporokra számíthatunk.

Vigyenek magukkal esernyőt!