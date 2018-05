Harrach Péter: A demokráciára napjainkban azok jelentik a legnagyobb veszélyt, akik magukat liberális demokratáknak nevezik, de tesznek a demokrácia játékszabályaira

"A demokrácia a nagykorúság rendszere," mondta a KDNP frakcióvezetője a Gondola.hu-nak adott interjújában. Vissza is lehet vele élni, tette hozzá Harrach Péter. Szerinte az egyik ilyen visszaélési lehetőség a politikai manipuláció.



"A politikai marketing mesterei felhasználva a piaci tapasztalatokat nem csak meggyőzni igyekeznek, de manipulálni is. Ez azoknál be is válik, akik még messze vannak a nagykorúságtól,"