Hosszú Katinka rögtön nyert az idei első versenyén

Hosszú Katinka a legjobb idővel jutott be a kaliforniai Irvine-ban zajló nagymedencés nemzetközi úszóverseny döntőjébe 200 méter vegyesen, majd ott nagy fölénnyel győzött, írja a Nemzeti Sport. Fél éves kihagyás után ez volt az első versenye.

A lap megjegyzi, hogy a Speedo Grand Challange döntőjében ráadásul a verseny történetének legjobb idejével nyert. A korábbi 2:11.12-es rekordot is ő tartotta, még 2010-ből, de ezt most tovább javította 2:10.87-re, azok után, hogy a fináléba 2:11.91-gyel jutott be. A később kezdődő 50 gyors fináléjában negyedik lett.

A verseny után az Instagramjára azt írt: „Köszönöm, hogy mindig számíthatok Rád, Úszás! Köszönöm, hogy vagy nekem, a kapaszkodóm, a vasmacskám. Annyi mindent kaptam már Tőled! Irvine, 200 vegyes 1. hely 2:10,87 (új versenycsúcs) 50 gyors 4. hely 25,67”