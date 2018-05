Kásler: Magyar hagyományokra épülő, korszerű oktatás a célunk, amely egész életre szóló értékeket, iránytűt is ad számukra

Az Emmi új minisztere a sárvári Tinódi Sebestyén Gimnázium és az Öregdiákok Baráti Köre hagyományos érettségi találkozóján mondott beszédében kijelentette:

"erős vidék erős vidéki iskolákkal és elhivatott, megbecsült pedagógusokkal lehetséges."

A tárca MTI-hez eljuttatott közleménye szerint Kásler Miklós mint a baráti kör elnöke vett részt a rendezvényen. Szerinte a nemzeti kormány azért is kapott olyan erős felhatalmazást és bizalmat az áprilisi választáson, mert a magyar emberek is látják, hogy nemzetben, nemzedékekben, fővárosban és vidékben is gondolkodik. Kijelentette:

"az új kormány célja, hogy a gyermekes családok és a gyermekeket tanító pedagógusok még inkább érezzék a megbecsülést, a támogatást."

Kásler szerint "van jövője annak a nemzetnek, amely egyre több energiát fektet a gyermekekbe, meggyőződésünk, hogy a magyar nemzetnek csak a magyar gyermekekkel lehet jövője."

"Ezután is számítanak a pedagógusok véleményére és javaslataira,"

mondta. Kásler beszédét azzal zárta, hogy