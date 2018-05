Ramos likvidálta Szalaht a BL-döntőben

Az óriási szezont futó egyiptomi a 30. percben sírva hagyta el a pályát a Bajnokok Ligája-döntjében, miután pár perccel korábban a vállánál fogva rántotta földre Sergio Ramos. Szalah ápolást kért, visszatért a pályára, de pár perccel később cserét kért és zokogva hagyta el a pályát.



A Liverpool legveszélyesebb emberét likvidáló Ramos sárgát sem kapott.

Ramos az áldozata felett magyaráz. Sikeresen, nem kapott sárgát sem Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

Szalaht Lallana váltotta.

Ronaldo vigasza.

Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

A Real is elveszített egy embert a 36. percben, Carvajal bokája aláfordult, Nacho jött be a helyére. A meccs a szünetben 0-0-ra áll, Szalah sérülése után a Real vette át az irányítást, szerzett is egy gólt, de les miatt nem adta meg a bíró.