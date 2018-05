A jég hátán is megélő fiatalokat kell nevelni Orbán szerint

Felújított kastélyt adott át a cserkészeknek Orbán Viktor miniszterelnök Nagykovácsiban, majd az esemény anakronisztikus jellegéhez méltó beszédet mondott arról, hogy a kormány és a cserkészek "azonos értékalapon állnak".

Az pedig, hogy a kormány és a cserkészek elvei "egy tőről fakadnak", lehetőséget ad rá, hogy a jövőben szövetségesei legyenek egymásnak, vagyis Orbán Viktornak is lehessenek saját kis pionírjai, mint az az egyre inkább példának tekintett keleti diktatúrákban dívik.

Orbán szerint a kormány és a cserkészek közös célja

"olyan fiatalok nevelése, akik hisznek a magyarságot ezer éve megtartó értékekben és a jég hátán is megélnek".

Orbán szerint a cserkészekkel együtt vallják, hogy a nemzet, ez a 18-19. század fordulóján alkotott fogalom "nem kitaláció, hanem élő közösség".

Orbán kitért a "nemzetet" "fenyegető" "veszélyekre" is, mint amilyenek a "modern idők". Mint mondta,

"ha hagyjuk, a modern idők és az új kordivatok folyamatosan alááshatják azokat a kulturális alapokat, amelyek a cserkészeket cserkészekké, Magyarországot pedig magyar országgá teszik".

Orbán szerint az, hogy a cserkészek most kaptak ajándékba egy kastélyt, azért is jó, mert az "erőközpontja lehet a 21. századi kereszténydemokráciának". Ez a kereszténydemokrácia szerinte "garantálja az ember méltóságát, szabadságát és biztonságát, a férfi és a nő egyenjogúságát", de mindemellett "a hagyományos családmodellt" is, ami mondjuk nem éppen a férfi és a nő egyenjogúságán alapul.

Pótor József, a cserkészszövetség elnöke ezután arról beszélt, hogy a cserkészet "modern ifjúsági mozgalom", majd egyházi méltóságok áldották meg a felújított épületet. (Via MTI)