Az ellenállás dalai

Karcos szintik és az 1970-1980-as évek kelet-európai undergroundja szólal meg a COURAGE-Parevo mixen. Az apropót a június 1-2-án a Premier Kultcaféban (Üllői út 2-4) A kultúra mint ellenállás című nemzetközi dokumentumfilm-fesztivál szolgáltatja: könyvcsempészet, punk, szamizdat, akciófilmek Romániában, ’68, cenzúra, és egy nemzedék törekvései, akik megváltoztatták fél Európa életét. Tizenhat film a kelet-európai államszocialista országok ellenkultúrájáról



A vetítéseken kívül kísérőprogramok értelmezik tovább a kulturális ellenállás fogalmát: kerekasztal-beszélgetés és kamarakiállítás is nyílik Szőnyei Tamás new wave plajátgyűjteményéből végül a rendezvény egy záróbulival fejeződik be négy fellépővel a Toldi Klubban.



A záróbulin a rendszerváltás előtti és posztszocialista kelet-európai zenék világába húz be négy szett: a korszak muzsikái, sötét bugyrainak kevésbé ismert dalai és napjaink klubzenéi dübörögnek majd a Toldi Klubban. Jugoszláv szinti, kelet-európai diszkó, posztpunk taktusok és a ’70-’80-as évek legkúlabb dalai minden mennyiségben. Fellépnek: DJ Suhaid (HU) ✪ Palmovka (SK) ✪ Splatter (HU) ✪ Labosh (HR)



Ezek pedig az elhangzó dalok:



Vágtázó Halottkémek - live 1985 (Petőfi Csarnok)



Andrzej Korzynski - The Night The Screaming Stops



Dzeltenie Pastnieki - Triisi, triisi sikspaarniiti



Siekiera - Misiowie puszysci



Quarantine - 3



Spenót - Lenin körút



Trabant - Itt van, pedig senki se hívta



Plastic People of the Universe - Podivuhodny Mandarin



Fort BS - Rozhulantyna



Novi Kompositori - Maxindustry



Borghesia - A.R.



Satan Panonsk - ...



Rodion GA - Citadela



Vladimir Tarasov - Attoll Drumtheatre



Mama Bubo - Sen



A címlapi kép Kiss-Kuntler Árpád munkája, Margit híd disco 1979 a címe. Sorozatunknak ez már a sokadik része, a korábbiakat itt lehet meghallgatni.