Egy vodkától beindult látogató megrongálta az egyik leghíresebb orosz festményt

Ilja Repin: Rettegett Iván és fia, Iván 1586. november 16-án Fotó: Közkincs

Súlyosan megrongálta egy látogató az egyik leghíresebb orosz festményt a moszkvai Tretyakov képtárban. A 37 éves elkövető saját bevallása szerint csak azért utazott majd ötszáz kilométert Voronyezsből Moszkvába, hogy megnézhesse Ilja Repin híres festményét, a "Rettegett Iván és fia, Iván 1581. november 16-án" című festményt, mely azt ábrázolja, hogy a cár zokogva öleli magához halott fiát, a cárevicset, akit ő maga csapott agyon jogarával.

"A festményt megnézni jöttem. Már távozóban voltam, de aztán beugrottam a büfébe és megittam egy deci (szto gram) vodkát. Nem iszom vodkát, és valami eluralkodott rajtam" - vallotta a férfi az orosz belügyminisztérium által nyilvánosságra hozott videón.

A képtár illetékesei szerint a gyanúsított valahogy meg tudta kerülni a képtár teremőreit, felkapott egy oszlopot, ami a képet elkerítő kordont tartotta, majd erős csapásokat mért a képet védő vitrinre. A vastag üveg betört, megsérült a kép kerete és maga a vászon is. A cárevics Iván testén három szakadás is keletkezett, de szerencsére a kép legfontosabb részletei, a cár és a cárevics arca, valamint kezeik sértetlenek maradtak. (Via The Guardian)